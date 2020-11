PSG : Marquinhos dévoile pourquoi Cavani manque à Paris

Dans : PSG.

Cet été, Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain après sept ans de bons et loyaux services.

Le nouvel attaquant de Manchester United n’a pas reçu d’offre de prolongation de contrat de la part de Leonardo, lequel souhaitait tourner la page des historiques Cavani et Thiago Silva. Au vu du contexte financier, la question de la pertinence de ce choix se pose. D’autant plus que le Matador, qui a récemment marqué deux buts avec Manchester United, prouve qu’il est loin d’être cramé. Cette nuit, Edinson Cavani aura de nouveau l’occasion de prouver qu’il lui reste de sérieux atouts en dépit de son âge à l’occasion d’un électrique Brésil-Uruguay. Un match durant lequel le meilleur buteur de l’histoire de Paris va retrouver un certain Marquinhos.

En conférence de presse, le défenseur central du PSG a d’ailleurs chanté les louanges d’Edinson Cavani en expliquant que l’Uruguayen tirait tout le monde vers le haut, y compris à l’entraînement, lorsqu’il était au Paris Saint-Germain. En ce sens, son départ est forcément une grosse perte. « Même à l'entraînement, il fallait être très attentif face à lui. Il te demande beaucoup d'attention. J'ai aimé travailler avec lui. Ça m'a permis d'élever mon niveau de jeu, ma concentration. Cavani est un joueur décisif, il attaque, il défend, il est super dangereux et il ne faudra pas lui laisser d'espace sinon il va en profiter. Avec Luis Suarez, ce sont deux monstres du football. Je sais de quoi ils sont capables tous les deux. Il faudra faire très attention. Pour les rendre inoffensifs, il faudra les annuler collectivement. C'est notre plan de jeu, c'est ce que le professeur Tite va nous demander » a jugé Marquinhos, très élogieux envers Edinson Cavani et pour qui il ne fait aucun doute que le Paris Saint-Germain a perdu gros en laissant filer le Matador à Manchester United cet été.