PSG ‍: Maladroit et hors de forme, Dembélé inquiète

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A une semaine de la finale de la Ligue des Champions, le PSG n'a pas retrouvé son grand Ousmane Dembélé, qui a du mal à se montrer efficace alors que c'était sa grande force ces derniers mois.

Zéro but marqué, un seul match disputé en entier, une forme physique moins impressionnante, Ousmane Dembélé connait un mois de mai moins convaincant. Se réserve-t-il pour le dernier jour de ce mois avec la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan ? Les supporters du PSG l’espèrent mais ils n’ont pour le moment pas été totalement rassurés par celui qui a marché sur l’eau pendant tout le début de l’année 2025, au point d’être cité parmi les candidats au Ballon d’Or. Mais depuis qu’il a manqué deux matchs en raison d’un étirement musculaire, l’ancien rennais n’a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens physiques. Son pressing n’est plus aussi intense, et s’il pèse toujours sur le jeu du PSG, il n’a plus forcément la même facilité à faire des différences tout en gardant sa lucidité devant le but.

Dembélé n'a pas la moyenne

L’Equipe lui a d’ailleurs donné la plus mauvaise note de toute l’équipe parisienne ce dimanche, avec un 4/10 qui inquiète le quotidien sportif. « Bien au-delà de son bilan maigre - 3 buts (dont 2 contre Dunkerque) sur les deux derniers mois -, il a renvoyé l'image, un peu comme face à Auxerre (3-1) la semaine dernière, d'un joueur en déficit de confiance dans ses derniers choix », souligne Hugo Delom, pour qui la maladresse de Dembélé fait rejaillir quelques doutes sur son efficacité souvent décriée, mais complètement revenue en 2025. « Le retour des fantômes du passé ? Trop tôt pour le dire. Mais un joueur de sa dimension doit convertir au moins une des quatre grosses occasions face au gardien rémois Yehvann Diouf (8e, 32e, 41e, 63e) », a rajouté le journaliste, pour qui Dembélé n’est pas à 100 % de ses capacités physiques.

Le PSG a une semaine pour totalement le récupérer, même si Luis Enrique compte forcément sur lui pour mener la danse contre l’Inter Milan. Et pour rassurer les supporters parisiens, le champion de France a suffisamment prouvé cette saison qu’il était capable de faire de grands matchs avec des buteurs autres que Dembélé, Nuno Mendes et Achraf Hakimi peuvent le confirmer.