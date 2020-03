PSG : Madame Thiago Silva explique la fuite de France

Dans : PSG.

C’est clairement par peur de contamination du Coronavirus que Thiago Silva et sa famille au grand complet ont quitté la France cette semaine, afin de rentrer au Brésil.

Contrairement à Neymar qui a essayé de passer sous silence cette opération d’exfiltration par un jet privé, Thiago Silva a joué franc jeu. Sa femme avait déjà prévenu qu’elle se posait des questions sur sa volonté de rester en France pendant le confinement, et que l’idée de rentrer au Brésil germait dans les têtes. L’hypothèse est devenue réalité cette semaine avec le départ de Thiago Silva, sa femme, ses enfants et toute sa famille qui était en vacances à Paris, pour retrouver leur pays natal. Une décision assumée par l’épouse du capitaine du PSG, qui se présente souvent comme celle qui prend les décisions à la maison, et qui a envoyé un message expliquant leur choix de partir de Paris.



« La France étant le deuxième pays européen le plus touché par l’épidémie, la situation est à présent difficile et nous souhaitons nous protéger dans les meilleures conditions. Dans Paris, les supermarchés si vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille. Notre décision se base sur ces facteurs. La protection de notre famille reste notre priorité », a fait savoir Isabelle Silva sur son compte Instagram, tout en expliquant qu’elle allait se conformer aux normes en vigueur en Brésil et se mettre donc une semaine en quarantaine avant de rentrer à son domicile brésilien.