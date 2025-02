PSG ‍: Luis Enrique veut jouer Liverpool ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a déroulé face à Brest et attend désormais son sort. Luis Enrique a une préférence mais ce sera de toute façon un géant d'Europe au programme.

Le hasard aura une place limitée dans le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce jeudi à Nyon (Suisse). En effet, le PSG connait ses deux adversaires potentiels, et il s’agira de Liverpool ou du FC Barcelone. Deux équipes en tête des deux plus grands championnats d’Europe, voilà qui promet du travail au PSG. Pas de quoi inquiéter Luis Enrique, persuadé que son équipe ne cesse de monter en puissance, et l’a prouvé une nouvelle fois avec le 7-0 passé à Brest ce mercredi. Impossible dans ces conditions d’avoir peur de son futur adversaire.

« Cette Ligue des champions a démarré de manière très difficile pour nous et de manière injuste selon moi. On récolte les fruits de notre travail. Le Barça ou Liverpool? On est prêts pour les deux options. J’ai ma préférence mais je ne la donnerai pas », a livré l’entraineur du PSG, qui ne veut pas que ses souhaits soient interprétés. Pas de quoi feinter RMC, pour qui Luis Enrique veut surtout éviter de tomber contre le FC Barcelone, un club pour lequel il a joué et qu’il a entrainé avec succès, et qu’il n’aime pas affronter.

Le PSG s'est vengé de la remontada

Sportivement, difficile de savoir quel serait le meilleur tirage. Liverpool a impressionné dans la phase de poule en déroulant avec uniquement des victoires, en dépit d’une dernière défaite dans un match sans enjeu. Mais ces dernières semaines, les partenaires de Mohamed Salah tirent clairement la langue, avec une victoire difficile contre Wolverhampton, deux nuls contre Everton et Aston Villa, et une défaite en Coupe contre Plymouth avec l’équipe B.

De son côté, le FC Barcelone revient bien, et répond souvent dans les gros matchs à l’image de ses succès spectaculaires sur le Real Madrid cette saison. Mais Lamine Yamal ne marque plus, et le PSG a, depuis la remontada, éliminé deux fois les Catalans, avec à chaque fois une victoire 4-1 au Camp Nou.