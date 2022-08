PSG : Luis Campos gifle Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis 48 heures, et la fin du match PSG-Montpellier, on se demandait comment Paris allait réagir au clash à distance entre Neymar et Mbappé. En fait, Luis Campos a déjà tapé du poing sur la table.

A ceux qui en doutaient, le Paris Saint-Germain a visiblement bien changé durant les derniers mois. Puisque là où les précédents dirigeants avaient laissé filer quelques incidents notoires, on se souvient d’une histoire de penalty, déjà, entre Neymar et Cavani. Ou bien d’un excès de colère de Keylor Navas après une remarque désobligeante de Leonardo sur une fête organisée entre deux matchs de Ligue des champions, cette fois le duel à distance entre les deux stars que sont Neymar et Kylian Mbappé a débouché sur une réunion d’urgence. Il est vrai que le numéro 10 brésilien avait fait fort en likant des messages qui disaient que désormais « Mbappé était le patron du PSG », tandis que la star française avait, elle, effectué un geste incroyable en plein match, montrant sa colère de ne pas avoir reçu un ballon de Vitinha. Pour le proviseur Luis Campos, tout cela était de trop et le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a convoqué et reçu les deux joueurs dès dimanche après l’entraînement annonce Le Parisien, tout cela en présence de Christophe Galtier.

Galtier et Campos ont reçu Neymar et Mbappé dès dimanche

PSG : après le «pénaltygate», Luis Campos a recadré Neymar et Mbappé dès dimanche

Pour Luis Campos, il n’y avait pas de temps à perdre pour recadrer Neymar et Kylian Mbappé, le dirigeant du Paris Saint-Germain ayant des reproches à faire aux deux joueurs. Une fois l’entraînement terminée, Galtier et Campos ont donc reçu Neymar et Mbappé pour les rappeler à l’ordre et faire savoir que « leur comportement ne devait à aucun moment nuire au rendement de l’équipe ». Conscients que tout cela était allé trop loin, les deux stars ayant reconnu ne pas avoir eu un comportement digne de ce nom et du PSG. Pour justifier son « like » sur Twitter, Neymar a notamment reconnu qu’il n’avait pas compris les consignes pour les tireurs sur les penaltys, pensant qu’il lui revenait de tirer le deuxième lorsque Mbappé en avait déjà tiré un.

Face à Kylian Mbappé, qu’il connaît particulièrement bien et que ce dernier a fait venir au PSG dans le cadre de sa prolongation de contrat, Luis Campos lui a répété que Paris comptait sur « le grand joueur qu’il était », et qu’il fallait se focaliser là-dessus et ne pas se perdre dans des attitudes qui ne sont bonnes ni pour le joueur ni pour le club de la capitale. « Neymar et Mbappé ont surtout admis à l’issue de la réunion que l’incident était clos, avec un vestiaire qui attend d’eux une attitude solidaire à défaut d’être complice », précise Dominique Sévérac. On va tout de même voir si dans la réalité, les choses vont dans le bon sens, la mine renfrognée de Kylian Mbappé samedi soir au Parc des Princes n'ayant rassuré personne, pas plus que la décision prise par plusieurs joueurs, dont Neymar et Lionel Messi, de ne pas aller les supporters présents dans le Virage Auteuil. D'autant plus que certains affirment que le numéro 7 du PSG a demandé le départ de son coéquipier brésilien.