PSG ‍: Luis Campos enrage, il n'a rien vu venir

Par Guillaume Conte

Il faudra repasser pour le gros coup du mercato du PSG, puisque Franco Mastantuono a prévenu Paris qu'il avait finalement choisi de signer au Real Madrid.

A seulement 17 ans, Franco Mastantuono a fait ses débuts avec la sélection argentine, cette nuit dans le match remporté contre le Chili 1-0. Une étape de plus dans la prometteuse carrière de ce milieu de terrain qui va rejoindre le Real Madrid, après avoir été tout proche de signer au PSG. Le joueur de River Plate avait en effet donné son accord pour signer à Paris cet été, le tout dans un transfert se situant entre 40 et 45 millions d’euros. Luis Campos se félicitait d’avoir réussi un énorme coup avec un joueur très prometteur en Argentine. Mais que ce soit en sélection ou au sein du Real Madrid, un véritable forcing a été opéré pour le faire changer d’avis.

Le forcing du Real Madrid a payé

🚨⚪️ Real Madrid have officially informed River Plate of their agreement on every contract detail with Franco Mastantuono.



Fabrizio Romano confirme ce vendredi que le dossier est désormais bouclé, et que les accords sont désormais scellés. Là aussi, ce sera un transfert de 40 millions d’euros, et une arrivée en fin d'été après la Coupe du monde des clubs. Un contrat jusqu'en 2031 l'attend. Si le Real Madrid se félicite de cette opération pour un joueur qui récolte des compliments incroyables de la part des joueurs de la sélection argentine, la musique est différente au PSG. Selon la presse argentine, Luis Campos ne comprend pas comment ce dossier a pu lui échapper alors que tout était bouclé, et même les supporters parisiens crachent déjà sur Franco Mastantuono.

Le joueur a en tout cas fait la démarche d’appeler le PSG pour lui annoncer qu’il avait changé d’avis, et que son rêve avait toujours été de porter le maillot du Real Madrid. Avec le même montant de transfert et les mêmes offres, l’Argentin a eu le choix du roi et ne s’en est pas privé. Même si cela met en colère les supporters parisiens, pour qui cette décision va être difficile à digérer.