PSG : Lucas Hernandez à Paris, le soudain coup de froid !

Dans : PSG.

Confronté aux départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva en fin de saison, le PSG sera dans l’obligation de recruter un défenseur central au mercato.

Récemment, le nom de Lucas Hernandez a été associé au champion de France en titre dans l’optique du mercato. En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Bayern Munich, l’international tricolore ferait le plus grand bien au PSG. Doté d’une grinta au-dessus de la moyenne, également capable de jouer dans le couloir gauche, l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid coche toutes les cases aux yeux de la direction parisienne. Mais dans une interview accordée à Bild, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a sérieusement calmé les ardeurs des différents courtisans de Lucas Hernandez.

Un moyen pour le champion d’Allemagne de rappeler que le Bayern Munich ne cédera pas aussi facilement un joueur recruté pour la colossale somme de 80 ME l’été dernier au mercato. « Lucas n'a pas connu un début facile au Bayern, c'est bien connu. Nous sommes convaincus de ses forces et sommes pleinement derrière lui. Je suis sûr qu'il sera toujours très précieux pour notre équipe » a indiqué le directeur sportif du Bayern, lequel a également été interrogé au sujet de Tanguy Kouassi. Mais pour Salihamidzic, hors de question de confirmer les informations selon lesquelles le jeune Parisien s’est mis d’accord avec le Bayern Munich. « Nous ne commentons les problèmes de transfert que si nous pouvons dire quelque chose. C'est le cas d'Alexander Nübel: nous sommes heureux de croire que nous avons engagé le plus grand talent allemand au poste de gardien de but ». Pour rappel, Tanguy Kouassi ne sera officiellement libre que le 30 juin prochain, d’où le silence du Bayern Munich à ce sujet…