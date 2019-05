PSG : Lloris invité à signer d’urgence au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une saison exceptionnelle, Hugo Lloris fait assurément partie des cinq meilleurs gardiens en 2018-2019.

Après une Coupe du Monde durant laquelle il a brillé avec les Bleus, le gardien de Tottenham confirme. Et cela ne serait pas étonnant qu’il anime le mercato des gardiens de but cet été. Surtout, le Paris Saint-Germain serait bien inspiré de se positionner très rapidement sur ce dossier selon Dominique Sévérac, lequel a estimé sur le site du Parisien que Lloris serait en plus gagnant en signant au PSG. Car pour le journaliste, le capitaine de l’Equipe de France aura besoin d’un nouveau challenge après cette finale de C1 avec Tottenham. Le projet parisien est donc fait pour lui…

« Alors j’ai une solution. Elle tombe d’Angleterre et ça fait sept ans qu’il est à Tottenham, c’est Hugo Lloris. Le capitaine de l’Équipe de France qui est entré cette saison dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde cette saison. Il y a deux solutions : ou il remporte la Ligue des champions face à Liverpool avec Tottenham, et il ne pourra pas faire mieux, donc il lui faudra un nouveau challenge, ou il ne remporte pas la Ligue des champions avec Tottenham et il faudra se relancer en changeant de club et trouver un nouveau challenge Il est fait pour Paris, c’est un Français et c’est le capitaine de l’Équipe de France. Il est le joueur le plus aimé parmi les joueurs des Bleus avec Griezmann et Mbappé. Donc les solutions sont réunies pour qu’il vienne à Paris » a expliqué Dominique Sévérac, persuadé que tout le monde serait gagnant dans le deal. Tout le monde, sauf Tottenham, qui va assurément faire son maximum pour retenir Hugo Lloris…