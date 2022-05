PSG : Lionel Messi saison 2, il va fermer des bouches

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour sa première saison loin du FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas vraiment apporté grand-chose au Paris Saint-Germain. Mais le meilleur est à venir pour le septuple Ballon d'Or, et c'est ce que le PSG attend.

Pendant des années, on s’est demandé ce que ferait Lionel Messi s’il ne jouait pas au Barça. Et lorsque l’été dernier, libre de tout contrat, il a rejoint le PSG, l’heure était venue d’avoir la réponse à cette question. Bien évidemment, la star argentine a désormais 34 ans, et on se doutait bien que cela n’allait pas être facile de débarquer au sein d’une équipe où deux joueurs attiraient autant que lui la lumière, à savoir Kylian Mbappé et Neymar. Même si c’est à Paris qu’il a gagné son septième Ballon d’Or, Lionel Messi est bien conscient que ses performances n’ont pas du tout été à la hauteur des attentes, le meneur de jeu étant souvent transparent, même si cela s’est légèrement amélioré en fin de saison. N’ayant rien apporté à la formation de Mauricio Pochettino en Ligue des champions, la Pulga ne veut pas jeter l’éponge et même si son départ a été évoqué après seulement la première de ses deux années de contrat. Un choix expliqué par un joueur très proche de Leo Messi, Sergio Agüero.

Lionel Messi va s'imposer au PSG, sans problème

S’exprimant sur un site de paris en ligne, l’attaquant international argentin a confié qu’il était convaincu que son compatriote et ami allait faire taire les critiques à l’occasion de sa deuxième saison sous le maillot du PSG. « Lionel Messi était toujours en train de s'adapter dans un championnat différent. Sa performance était tout de même bonne. Si on met de côté la Ligue des champions, le PSG a gagné le championnat facilement. L'équipe parisienne est une équipe de joueurs d'élite et Lionel Messi est un gagnant. Je suis sûr que sa deuxième saison sera encore meilleure », explique l’ancien attaquant de Manchester City. Les supporters du club de la capitale et les millions de fans de Lionel Messi espèrent que cette prophétie va s'avérer exacte en 2022-2023.