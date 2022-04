PSG : Lionel Messi refuse d'être le Neymar argentin

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sa première saison au PSG n'a pas été une réussite. Lionel Messi n'a pas eu le rendement, ni les statistiques qu'on lui connaissait à Barcelone. Mais, la Pulga ne compte pas en rester là et les dirigeants lui maintiennent leur confiance

Lionel Messi est pour certains observateurs le meilleur joueur de l'histoire. Un homme qui a affolé les compteurs en terme de buts pendant 15 ans et qui a raflé sept ballons d'or ce qui est un record en la matière. Mais, c'était le Messi du FC Barcelone. Au PSG, le bilan est bien plus maigre. Trois buts en championnat et huit en 27 matches toutes compétitions confondues. L'Argentin n'a pas réalisé une grande saison pour le moment, au point même de se faire moquer sur les réseaux sociaux. Attendu comme l'élément clé pour aider le club parisien à franchir le palier manquant en Europe, il n'a pas été à la hauteur lors de la double confrontation face au Real Madrid en huitièmes de finale.

Messi ne veut pas partir, il veut rebondir à Paris

Des performances décevantes pour les supporters parisiens, lesquels n'ont pas hésité à l'égratigner dans les semaines suivantes avec des sifflets nourris du Parc des Princes à son encontre lors de la réception de Bordeaux, trois jours après le fiasco de Bernabeu. Dans ce contexte, connaissant l'amour porté par la Pulga à Barcelone et au Barça, on peut se demander s'il ne sera pas tenté de revenir en Catalogne l'été prochain. La réponse est non selon Florent Torchut qui suit de près le joueur argentin, écrivant notamment sa biographie intitulée « Le Roi Leo ». Et pas uniquement parce que Barcelone n'a plus l'intention de le faire revenir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Il va rester car il ne veut pas partir sur un échec. Il va insister (…) Je pense que les 2-3 mois sans enjeu qui arrivent vont lui permettre de mieux trouver sa place. Les sifflets ont-ils affecté Messi ? Oui, mais en même temps, il les a compris. Cela ne lui a pas fait plaisir, forcément, mais il sait qu’il doit mieux faire, notamment en termes de statistiques », a confié le journaliste au Figaro. Une motivation qui devra trouver écho auprès de la direction parisienne, laquelle n'est pas totalement contre l'idée de se séparer de lui pour attirer de plus jeunes talents dans la capitale, même si on n'a pas atteint le point de non-retour comme c'est le cas avec Neymar.

Tandis que le Brésilien et son salaire gigantesque sont devenus un vrai souci pour Nasser Al-Khelaifi, d'autant plus que Neymar a été prolongé l'été dernier, Lionel Messi n'a, lui, plus qu'un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Même s'il coûte cher au PSG, au pire dans un an il partira et il aura tout de même permis à l'équipe française de franchir un nouveau palier en matière de marketing. Les supporters parisiens se plaignent de cette situation, à savoir que Doha a privilégié l'aspect commercial à celui sportif, mais Lionel Messi a le souhait de faire taire ces critiques histoire de ne pas rester sur une fausse note et surtout de faire taire ceux qui disaient que loin du FC Barcelone il n'aurait pas fait une telle carrière.