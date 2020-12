PSG : Lionel Messi à Paris, Cyril Hanouna s'en mêle

Dans : PSG.

Mercredi, Neymar a véritablement embrasé le monde du football en déclarant publiquement vouloir rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi.

Au côté de Luis Suarez, les deux amis formaient un trio infernal au FC Barcelone. Et si l’Uruguayen a mis les voiles pour l’Atlético de Madrid, un club qui semble lui correspondre parfaitement, Lionel Messi est toujours à Barcelone. Mais pour combien de temps encore ? La question se pose légitimement, dans la mesure où l’Argentin sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Et si l’élection d’un nouveau président dans moins de deux mois à Barcelone est susceptible de rebattre les cartes dans ce dossier, on se dirige plus que jamais vers un départ libre de tout contrat de Lionel Messi en juin 2021. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait reconstituer le duo de feu entre le Ballon d’Or et Neymar.

Al-Khelaïfi ne dément pas l'intérêt du PSG

L’été dernier, Leonardo s’était renseigné sur la faisabilité d’une telle opération. Mais à l’époque, Lionel Messi n’était pas libre et il était impossible, au vu de la crise du Covid-19, de payer un transfert et d’assumer le salaire de la star de 33 ans pour le Paris SG. La donne sera différente l’été prochain en raison de la qualité de joueur libre de Lionel Messi. C’est dans ce contexte que Cyril Hanouna a tenté de gratter des informations en direct à Nasser Al-Khelaïfi dans son émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Mais pour le président du PSG, hors de question de lâcher la moindre information à qui que ce soit sur un dossier aussi bouillant. « Je ne peux pas parler de ça » a simplement lâché Nasser Al-Khelaïfi, lequel n’a pas démenti l’intérêt du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si le club de la capitale continuera à avancer ses pions dans ce dossier dans les prochaines semaines, alors que Manchester City pourrait également être à l’affût pour récupérer le Catalan