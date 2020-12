PSG : Les stars épargnées, Di Meco vise Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Défait à Monaco la semaine dernière, le PSG a concédé un piteux match nul contre les Girondins de Bordeaux samedi soir (2-2).

De toute évidence, la formation de Thomas Tuchel affiche un visage inquiétant depuis quelques semaines. Les stars ne semblent pas en grande forme, à l’instar de Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Neymar. Mais aux yeux d’Eric Di Meco, ce ne sont pas les joueurs qui sont les plus à blâmer malgré les mauvais résultats actuels. Sur l’antenne de RMC, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a davantage pointé l’absence d’une direction totalement passive. Nasser Al-Khelaïfi, absolument inexistant dans les médias depuis le début de la saison, est automatiquement visé, Leonardo étant lui montré au créneau à plusieurs reprises.

« Ils ont tellement de circonstances atténuantes les joueurs du PSG… Je ne vois pas comment on peut les accabler. Alors oui, ils ne sont pas très concernés en ce moment. Je ne le nie pas et eux-aussi je pense. Faute avouée à moitié pardonnée. Il faut rappeler que cette année à rallonge est unique. On voit des joueurs en bout de course avec la préparation tronquée. Moralement, il faut aussi se remettre d’une finale perdue. Je l’ai connu. Il y a aussi la pression de la nouvelle Ligue des champions. C’est humain de laisser le championnat de côté. Le championnat est faible. Les joueurs pensent qu’ils ont le droit à l’erreur. (…) Il y a des blessés en pagaille. Le coach n’a pas mis la même équipe deux fois de suite… Dernière chose, les joueurs ne sont performants que quand ils ont la pression de leurs dirigeants et de leur entraîneur. L’entraîneur est en sursis et les dirigeants sont absents. Ils ont des circonstances atténuantes. Après la trêve, on devrait retrouver une équipe plus fort que les autres qui va chercher le titre » a commenté Eric Di Meco dans des propos rapportés par FootRadio.com. Une analyse qui fera sans doute plaisir aux stars du PSG, sous le feu des critiques ces derniers temps…