PSG : Les joueurs sont en train de lâcher Tuchel, l'aveu qui fait mal

Alors que le début de saison vire au cauchemar au sein du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel est plus que jamais sur la sellette. Surtout s’il venait maintenant à perdre le soutien de son vestiaire…

Avec deux défaites en trois journées de Ligue des Champions, le club de la capitale française est déjà dos au mur sur la scène européenne. En perdant tristement sur la pelouse du RB Leipzig mercredi (1-2), le finaliste de la dernière C1 s’est plongé dans de sales draps. La faute à qui ? Depuis mercredi soir, Thomas Tuchel est particulièrement montré du doigt par les supporters et les suiveurs parisiens. Même sa direction commence à lui tourner le dos, Leonardo en tête. Il faut dire que l’entraîneur allemand a perdu du crédit ces derniers temps, et notamment avec la bizarrerie tactique mêlant Danilo Pereira et Marquinhos. Si ce choix de mettre le Portugais et le Brésilien au poste de l’autre est incompris par le public, il l’est aussi en interne, où les sorties médiatiques de Danilo et de Marqui ont fait du remue-ménage après Leipzig.

Une situation qui fragilise Tuchel devant son groupe, comme l’explique Le Parisien. Depuis l’épopée européenne, l'Allemand a noué des liens forts avec certains, comme Neymar, Di Maria, Kimpembe ou Gueye. Les joueurs ont même soutenu leur coach face aux attaques de Leonardo. Mais ces derniers jours, l’ancien coach de Dortmund n’est plus autant soutenu que cela. « Le manque de jeu et les choix actuels instillent des doutes jusque chez des éléments jusqu'ici largement acquis. Dans le camp du manager, on soupçonne aussi que des acteurs majeurs du club entretiennent cette situation », explique le journal francilien, qui sait que Tuchel va devoir mettre de l’eau dans son vin s’il veut garder son vestiaire de son côté en cette période de crise… Sinon, Nasser al-Khelaïfi sera obligé de trancher, sous peine de vivre une terrible désillusion en Ligue des Champions.