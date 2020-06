PSG : Leonardo excite l’Angleterre avec Gueye !

Dans : PSG.

Débarqué au Paris SG en provenance d’Everton en 2019, Idrissa Gueye n’est pas certain de poursuivre sa carrière au-delà de cet été.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’international sénégalais ne sera pas retenu par Leonardo en cas d’offre satisfaisante lors du prochain mercato. Une information divulguée samedi par Le Parisien et qui a fait grand bruit au sein des supporters parisiens, dont la plupart aimeraient conserver Idrissa Gueye. Il faut dire que l’ancien milieu d’Everton et de Lille a fait bonne impression au PSG avec un état d’esprit irréprochable et des performances assez régulières. Il en faut plus pour convaincre l’exigeant Leonardo, qui souhaite frapper fort au milieu de terrain en recrutant notamment Sergej Milinkovic-Savic. Ce qui est certain, c’est que cette nouvelle donne pour le mercato de Gueye n’a pas échappé aux clubs de Premier League.

Et pour preuve, le Sunday Express indique que Wolverhampton est particulièrement intéressé par le profil du joueur parisien de 30 ans. Sixième du classement avant l’interruption de la Premier League en raison de la pandémie de coronavirus, l’équipe de Nuno Espírito Santo est en course pour se qualifier en Ligue des Champions et nourrit logiquement de grandes ambitions dans l’optique du mercato. La piste Idrissa Gueye n’a donc rien de très surprenant, surtout qu’un joueur cadre des Loups pourrait faire ses valises dans ce secteur de jeu en la personne de Ruben Neves, courtisé par Tottenham et Manchester United et que la direction du club anglais ne vendra pas à moins de 55 ME. Avec une telle somme récupérée, il est évident que Wolverhampton aura les fonds nécessaires pour convaincre le PSG de lâcher Idrissa Gueye, recruté pour 30 ME il y a un an.