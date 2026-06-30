Clément Lenglet signe au Portugal pour zéro euro

qu'il aille se faire foutre ce no name,il est taré de penser ca!Il a qu'a demandé a messi comment est la l1!Le bresilien que vous aviez eu en pret lui il a bien ete content de venir!
Y a pas de résultat donc dehors c'est logique
Majin : 3 M€ dont 2 M€ avec sursis.
Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.
je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond
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