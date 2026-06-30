Une folie d’un club de D2 pour aider l’OM

Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.
je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond
Il est fou de refusé Lyon, Lyon c'est un bon club pour faire évolué les jeunes en difficulté
Et encore je suis partagé sur Vitinha car il avait floppé chez les Wolves... Donc pour moi des l'instant que le gars est en PL c'est trop tard. En revanche pour Nuno et Joao la oui ce sont des vrais trouvailles mêmes si ils étaient déjà cotés. Mais oui faisons confiance à Santos et son réseau pour nous dénicher des jeunes talents qui feront x2 ou x3 en terme de valeur sous lucho ^^
Très étonnant comme information, car on a déjà deux attaquants côté droit avec le jeune Niçois et le retour de Nuhama, on aurait donc aimé empiler les attaquants droits ?
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West Ham are weighing up a move for CJ Egan-Riley. The defender has been on the club’s radar before, and with Marseille showing interest in Jean-Clair Todibo, there’s a possibility a deal involving both players could be explored. Egan-Riley endured a frustrating first season in