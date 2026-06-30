Une folie d’un club de D2 pour aider l’OM

Arrivé pour zéro euro mais avec de gros espoirs de s'imposer, CJ Egan-Riley a connu une saison très timide à l'OM. Il n'y aura probablement pas de suite, car un retour en Angleterre se dessine.

Tout le monde est à vendre à l’Olympique de Marseille, tant qu’il y a des offres sur la table. Pour le moment, les prétendants ne se précipitent pas aux abords de la Commanderie, et Stéphane Richard n’a pas grand chose à proposer à Frank McCourt pour essayer d’équilibrer les comptes.

La Premier League est toujours une porte de sortie très honorable pour y vendre des joueurs à un prix ronflant. Mais les clubs anglais sont si riches, que même ceux qui évoluent à l’étage inférieur sont capables de faire mouche. C’est le cas de West Ham, relégué en Championship et qui ne compte pas s’éterniser à ce niveau et rapidement retrouver l’élite du football anglais.

Egan-Riley est chaud pour retourner en Angleterre

Les Hammers comptent construire une équipe ambitieuse et apprécient CJ Egan-Riley, ancien grand espoir du football anglais qui n’a pas totalement convaincu à l’OM. Malmené par ses différents entraineurs, le défenseur central a payé son manque de vitesse, problème critique pour la Ligue 1

Un souci moins contraignant en Championship, où on mise énormément sur l’impact physique. Pour The Hard Tackle, West Ham est tout à fait capable de tenter le coup et d’essayer de relancer l’ancien international espoirs anglais. Si l’OM cherche à obtenir 9 millions d’euros, son faible temps de jeu la saison passée et le fait qu’il soit arrivé libre pourrait provoquer un transfert à un prix légèrement inférieur.

Mais l’OM a besoin d’argent, et une vente sous le cap des 10 millions d’euros sera tout de même bonne à prendre, surtout pour un joueur qui n’a rien coûté l’été dernier. Le défenseur central est en tout cas partant pour l’aventure selon la presse anglaise, même s’il préférerait un club de Premier League. Mais il n’est pas certain que l’élite du football anglais se battent pour CJ Egan-Riley, qui manque clairement de rythme après une saison compliquée.