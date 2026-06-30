Une folie d’un club de D2 pour aider l’OM

Une folie d’un club de D2 pour aider l’OM

OM30 juin , 20:24
parGuillaume Conte
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Arrivé pour zéro euro mais avec de gros espoirs de s'imposer, CJ Egan-Riley a connu une saison très timide à l'OM. Il n'y aura probablement pas de suite, car un retour en Angleterre se dessine.
Tout le monde est à vendre à l’Olympique de Marseille, tant qu’il y a des offres sur la table. Pour le moment, les prétendants ne se précipitent pas aux abords de la Commanderie, et Stéphane Richard n’a pas grand chose à proposer à Frank McCourt pour essayer d’équilibrer les comptes.
La Premier League est toujours une porte de sortie très honorable pour y vendre des joueurs à un prix ronflant. Mais les clubs anglais sont si riches, que même ceux qui évoluent à l’étage inférieur sont capables de faire mouche. C’est le cas de West Ham, relégué en Championship et qui ne compte pas s’éterniser à ce niveau et rapidement retrouver l’élite du football anglais.

Egan-Riley est chaud pour retourner en Angleterre

Les Hammers comptent construire une équipe ambitieuse et apprécient CJ Egan-Riley, ancien grand espoir du football anglais qui n’a pas totalement convaincu à l’OM. Malmené par ses différents entraineurs, le défenseur central a payé son manque de vitesse, problème critique pour la Ligue 1.
Un souci moins contraignant en Championship, où on mise énormément sur l’impact physique. Pour The Hard Tackle, West Ham est tout à fait capable de tenter le coup et d’essayer de relancer l’ancien international espoirs anglais. Si l’OM cherche à obtenir 9 millions d’euros, son faible temps de jeu la saison passée et le fait qu’il soit arrivé libre pourrait provoquer un transfert à un prix légèrement inférieur.
Mais l’OM a besoin d’argent, et une vente sous le cap des 10 millions d’euros sera tout de même bonne à prendre, surtout pour un joueur qui n’a rien coûté l’été dernier. Le défenseur central est en tout cas partant pour l’aventure selon la presse anglaise, même s’il préférerait un club de Premier League. Mais il n’est pas certain que l’élite du football anglais se battent pour CJ Egan-Riley, qui manque clairement de rythme après une saison compliquée.
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Et qu'est-ce que 1 M€ pour Chelsea ??? 1/608 ème de son budget annuel.

Sa crainte est levée, Bruno Genesio signe à l’OM

je dis pas que vous virer le coach sitot 5 matches sans victoires, mais que c'est la crise et les supporters ingérables lorsque ça arrive . la démesure marseillaise c'est pas un cliché. redescends raymond

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Il est fou de refusé Lyon, Lyon c'est un bon club pour faire évolué les jeunes en difficulté

Matheus Fernandes à Tottenham pour 99 ME

Et encore je suis partagé sur Vitinha car il avait floppé chez les Wolves... Donc pour moi des l'instant que le gars est en PL c'est trop tard. En revanche pour Nuno et Joao la oui ce sont des vrais trouvailles mêmes si ils étaient déjà cotés. Mais oui faisons confiance à Santos et son réseau pour nous dénicher des jeunes talents qui feront x2 ou x3 en terme de valeur sous lucho ^^

Mastantuono n'est pas Endrick, il refuse l'OL

Très étonnant comme information, car on a déjà deux attaquants côté droit avec le jeune Niçois et le retour de Nuhama, on aurait donc aimé empiler les attaquants droits ?

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