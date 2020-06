PSG : Gueye sacrifié, Leonardo fait crier tout Paris !

Dans : PSG.

Le prochain mercato du PSG risque de réserver bien des surprises aux supporters parisiens. Certains départs inattendus pourraient voir le jour comme celui, possible, d’Idrissa Gueye…

A la surprise générale, plusieurs médias français ont indiqué en début de week-end que Leonardo songeait très sérieusement à sacrifier le milieu défensif sénégalais du Paris Saint-Germain. Un véritable choc quand on sait que l’ancien milieu de terrain d’Everton est adoré par Thomas Tuchel et par l’ensemble du vestiaire parisien. Oui mais voilà, Idrissa Gueye est très apprécié en Angleterre, où Wolverhampton songe par exemple à lui, et sa vente permettrait au PSG d’accélérer sur les pistes Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Ismaël Bennacer (Milan AC).

La cote de Leonardo au PSG risque toutefois de chuter d’un coup sec en cas de départ de Gueye car sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters et/ou influenceurs parisiens ont prévenus qu’il serait regrettable de sacrifier un tel soldat. « On a un véritable point mort constamment à l'infirmerie à 8M€/an pendant encore 4 ans en la personne d'Ander Herrera mais Leonardo "pense se séparer d'Idrissa Gueye"... Incroyable... Draxler, Herrera, Jesé, Areola avant de penser à faire partir Gueye » explique le supporter parisien @PrinceDuParc, suivi par plus de 30.000 fans du PSG. Même son de cloche chez plusieurs sympathisants franciliens, dépités par avance. « Voir Idrissa Gueye partir me ferais un petit pincement au cœur... J'aime bien le joueur, la mentalité, et en plus je l'ai trouvé bon sur cette 1ère saison au Parc. Je pense que ça serait une erreur de le laisser partir » peut-on lire. « Pour moi, Gueye doit être conservé au sein du PSG, il a vraiment eu du mal après sa blessure mais a été convaincant quand on a eu besoin de lui. Laissons à notre guerrier Sénégalais le temps d'être parfaitement en conditions » était également écrit sur Twitter. Autant dire que Leonardo risque de jouer assez gros avec le potentiel transfert d’Idrissa Gueye, d’autant plus que l’ancien milieu des Toffees souhaite rester au PSG.