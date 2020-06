PSG : Le mystère Kurzawa s'explique avec des millions d'euros

Dans : PSG.

Un peu contre toute attente, Layvin Kurzawa va finalement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024.

Tout proche d’un départ lors du dernier mercato hivernal, et pratiquement assuré de faire ses valises dès le 1er juillet en tant que joueur libre, l'international français va pourtant poursuivre son aventure au sein du club de la capitale française. En contact avec Arsenal ou Chelsea pendant ce mercato, Layvin Kurzawa a finalement décidé de rester à Paris, car il aime le club et la ville. Il faut aussi dire que le latéral gauche a reçu une offre irrefusable de la part de Leonardo, vu que cette semaine, il va parapher un nouveau bail jusqu’en 2024 avec un salaire doublé par rapport à ses émoluments actuels. Un total retournement de situation qui étonne tous les suiveurs du PSG ou presque. Mais au final, ce coup de théâtre a bien une explication rationnelle.

Puisque selon Le Parisien, c’est la crise financière du Covid-19 qui a poussé Leonardo à agir ainsi. Alors que la formation francilienne va perdre 200 millions d’euros entre mars et août suite à l’arrêt de la Ligue 1, le directeur sportif n’aura qu’un chèque de 70 ME pour recruter cet été. Autant dire que le PSG n’était pas prêt à sortir 30 ME pour recruter un joueur comme Alex Telles (FC Porto), alors qu’il possède déjà Kurzawa en stock pour jouer en concurrence avec Juan Bernat. Ceci explique cela, surtout que Thomas Tuchel a lui aussi validé la prolongation de Kurzawa. Une affaire qui va permettre au PSG de plus se concentrer sur les postes prioritaires du mercato, comme sur le côté droit de la défense, où Thomas Meunier a, lui, fait ses valises en direction de Dortmund.