PSG : Leonardo et le Qatar, clash en vue au mercato ?

A la recherche d’un milieu de terrain pour muscler son effectif, Leonardo apprécie grandement le profil de Sergej Milinkovic-Savic.

Le Serbe de la Lazio Rome, également dans les radars de Manchester United et du Real Madrid, dispose des qualités recherchées par le directeur sportif parisien. Néanmoins, cette piste semble délicate à concrétiser pour le Paris Saint-Germain, les dirigeants romains se montrant particulièrement gourmands dans ce dossier. Leonardo ne désespère pas de boucler la venue de « SMS » pour une somme maximale de 60 ME mais du côté de l’Emir du Qatar, on semble avoir une autre idée pour renforcer le milieu de terrain parisien. En effet, selon Le 10 Sport, les hautes-sphères de la direction parisienne poussent pour le recrutement d’Ismaël Bennacer.

Le Qatar préfère Bennacer à Milinkovic-Savic

Le média indique que le Cheikh Tamin Al-Thani insiste en interne afin que le PSG se positionne concrètement sur le dossier Ismaël Bennacer. Sous contrat avec le Milan AC, l’Algérien a été élu meilleur joueur de la récente Coupe d’Afrique des Nations, un argument marketing non-négligeable pour le Qatar, qui souhaite conquérir encore davantage le continent africain. Reste maintenant à voir si Leonardo se pliera aux exigences de son boss, ou si l’ancien directeur sportif du Milan AC continuera à faire le forcing dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, sachant pertinemment que le PSG ne sera pas en mesure de recruter à la fois l’international serbe et l’ancien milieu défensif d’Empoli. Quoi qu’il en soit, l’addition sera salée pour le PSG car Bennacer ne sera pas non plus donné, le Milan AC n’ayant pas l’intention de le lâcher pour une somme inférieure à 50 ME.