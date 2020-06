PSG : Bennacer à Paris, l'info à 50 ME qui change tout

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain afin de muscler son milieu de terrain, Leonardo apprécie le profil d’Ismaël Bennacer, qu’il aimerait recruter au PSG.

Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie en 2019, le milieu défensif de l’AC Milan a de grandes chances d’être l’un des joueurs les plus courtisés du mercato estival. Car outre le PSG, Manchester City a également manifesté son intérêt. Et au cours du week-end, deux clubs sont entrés dans la danse et pas des moindres : Manchester United… et le Real Madrid, rien que ça. Tout va très vite pour l’ancien joueur d’Empoli, lequel a toutefois de bonnes chances de rester au Milan AC cet été selon les informations du journaliste du Corriere dello Sport, Antonio Vitiello.

Pas de clause libératoire en 2020

Via son compte Twitter, l’insider italien a fait savoir que la direction de l’AC Milan avait qualifié d’intransférable Ismaël Bennacer pour ce mercato estival. Mais surtout, le journaliste a livré une information absolument capitale dans ce dossier puisque depuis une semaine, il est question d’une clause libératoire à 50 ME. Sauf que selon le Corriere dello Sport, cette clause libératoire ne sera active qu’à partir du mercato d’été… de 2021 ! Autrement dit, il n’y aura pas d’autre moyen que de négocier avec l’AC Milan pour recruter Ismaël Bennacer dès cet été pour le PSG, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Et c’est donc fort logiquement que le club lombard ne vendra pas son international algérien pour moins de 50 ME, le prix de sa clause libératoire dans un an. Une information qui change tout pour le PSG, qui piste également Miralem Pjanic, Sergej Milinkovic-Savic, Boubacar Kamara ou encore Tiémoué Bakayoko à ce poste.