PSG: Leonardo est une pleureuse, Le Graët préfère en rire

Dans : PSG.

Nöel Le Graët n’a pas apprécié les critiques de Leonardo sur l’arbitrage après PSG-OM. Le président de la FFF a recadré le Brésilien.

Le choc au sommet de la 3e journée, PSG-OM (0-1), fait encore les gros titres dans l'actualité du football français. Dix jours après cette rencontre électrique, ce ne sont pourtant pas les faits liés au jeu qui sont évoqués. Les joueurs ont perdu leurs nerfs, en attestent les 19 cartons (14 jaunes et 5 rouges) sortis par Jérôme Brisard ce soir-là. Bagarres, crachat de Di Maria vers Alvaro Gonzalez et supposées insultes racistes lancées par ce même marseillais à Neymar, autant d’événements qui ont plus fait de ce Classique un règlement de compte qu’un match de haut niveau. Après la rencontre, Leonardo a comparé cette opposition entre Parisiens et Marseillais à un match de boxe.

Le directeur sportif du PSG s’en est également pris à l’officiel de la rencontre, qui selon lui, n’a pas rempli sa mission pour éviter de tels débordements sur le rectangle vert. Soutenu par son Directeur technique national, Pascal Garibian, Jérôme Brisard a cette fois-ci vu Noël Le Graët se ranger de son côté. Invité sur le plateau de la chaîne Téléfoot, le président de Fédération française de football en a profité pour se payer la tête de Leonardo. « Je l’aime bien. On était fâché l’année dernière, on s’est défâché, on a pris un café, et on s’est serré la main. C’est un gagneur. Il n’aime pas perdre, c’est toujours un peu souvent la faute des autres et ce n’est pas de la faute de l’arbitre s’il y a eu ces incidents », a lancé le patron de la 3F, histoire de rappeler que Leonardo devait aussi regarder du côté du PSG pour trouver les coupables.