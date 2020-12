PSG : Leonardo a viré Tuchel, Pochettino choisi par Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Arrivé au sein du Paris Saint-Germain durant l’été 2018, Thomas Tuchel va prendre la porte au cours des prochaines heures…

L’aventure de l’entraîneur allemand au PSG va donc d’arrêter juste avant les fêtes de Noël. Malgré une année 2020 presque parfaite, avec un titre de champion de France et une finale en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a effectivement quitté le Parc des Princes pour de bon mercredi soir à l’issue de la belle victoire de Paris contre Strasbourg en Ligue 1 (4-0). Ce départ de l’ancien coach de Dortmund a surpris tout le monde dans le club de la capitale française. Pourtant, Leonardo avait préparé le terrain depuis de longs mois. Et c’est bien le directeur sportif brésilien qui a annoncé son licenciement à Tuchel. C’est en tout cas la confidence faite par Mohamed Bouhafsi.

« Tuchel a appris son départ après le match mercredi lors d’un rendez-vous avec Leonardo. Le choix de Pochettino, c’est celui de Nasser Al-Khelaïfi. Le départ de Tuchel n’a aucun lien avec son interview, mais il s’explique par des critères sportifs, son manque d’influence sur l’équipe et sa communication ! Le vestiaire choqué ? Euh non », a expliqué, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui estime donc que Leonardo n’a pas vraiment eu son mot à dire sur le choix du successeur de Tuchel. S’il aurait sûrement préféré Massimiliano Allegri, le boss du sportif à Paris va donc devoir faire avec Mauricio Pochettino. Il faut dire que l’ancien défenseur du PSG doit signer un contrat de 18 mois, plus une année en option en cas de qualification pour la Ligue des Champions, avec le troisième de Ligue 1. En 2021, l’entraîneur argentin, au chômage depuis son départ de Tottenham en 2019, aura une seule mission : continuer à faire gagner le PSG, mais avec une vraie philosophie de jeu collective. Un objectif que Tuchel n’a pas réussi à remplir en l’espace de deux ans et demi...