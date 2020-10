PSG : Leonardo a tenté un coup à Naples, ce n’est pas Koulibaly

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a massivement été associé à Naples durant le mercato en raison de l’intérêt de Leonardo pour Kalidou Koulibaly.

Le directeur sportif brésilien rêvait de faire du roc de Naples son nouveau taulier de la défense au PSG. Mais en raison de la crise financière, le champion de France en titre n’a pas été en mesure de s’aligner sur les exigences du sulfureux Aurelio De Laurentiis. Au-delà du dossier Kalidou Koulibaly, le Paris Saint-Germain a discuté avec Naples d’un autre joueur durant le mercato, selon les informations délivrées par Tuttosport. En effet, le média italien dévoile que Leonardo était intéressé par le prêt du polyvalent ailier Hirving Lozano, recruté en 2019 pour 38 ME en provenance du PSV Eindhoven et qui ne s’est jamais véritablement imposé en Série A.

Le Paris Saint-Germain et Leeds ont proposé un prêt payant à Naples pour Hirving Lozano. Mais selon le média transalpin, ce genre d’opération n’est pas vraiment au goût d’Aurelio De Laurentiis, lequel a refusé les propositions du PSG et de l’équipe de Marcelo Bielsa. « A ces conditions, nous gardons nos joueurs » aurait même fait savoir le président napolitain à son homologue Nasser Al-Khelaïfi. Afin d’étoffer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a finalement jeté son dévolu sur Moise Kean, qu’Everton a accepté de prêter. Reste maintenant à voir si l’ancien grand espoir de la Juventus Turin parviendra à s’imposer aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé et les autres stars du Paris SG, après une saison pour le moins délicate en Premier League sous les ordres de Carlo Ancelotti. Pour rappel, France Football a dévoilé mardi que le PSG avait inclus une option d’achat à hauteur de 20 ME pour recruter Moise Kean en fin de saison.