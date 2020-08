PSG : Leipzig un a gros avantage sur Paris prévient Herrera

Dans : PSG.

Opposé au RB Leipzig mardi, le Paris Saint-Germain sera le favori de sa demi-finale de Ligue des Champions. Un statut dangereux selon le milieu parisien Ander Herrera.

En plus d’un tirage clément, le Paris Saint-Germain ne manque pas de réussite dans son parcours. Alors qu’ils pouvaient craindre une confrontation pénible face à l’Atlético Madrid et son style défensif, les hommes de Thomas Tuchel ont vu le RB Leipzig dominer les Espagnols (2-1). C’est donc un adversaire largement à leur portée que les Parisiens affronteront pour une place en finale de la Ligue des Champions. Et c’est justement le danger d’après Ander Herrera, persuadé que les Allemands joueront sans se poser de questions.

« Le PSG favori contre Leipzig ? On ne peut pas penser que si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, c'est un échec. Ce n'est pas un échec, non. Sinon, c'est un échec pour douze équipes, a répondu le milieu de terrain. Quand tu joues contre les grandes équipes, tu n'as pas la pression de gagner le match et je le sais bien puisque je l'ai vécu quand je jouais à Saragosse ou Bilbao. Quelques fois, c'est bon pour toi. On doit savoir qu'ils vont jouer libérés, sans la pression de gagner le match. Ils vont être très dangereux. »

Herrera a bien observé Leipzig

« J'ai vu une équipe très, très offensive, très courageuse. Pour moi, ils n'ont pas la pression de gagner la C1, ni de jouer la finale, ce qui peut être plus dangereux pour nous parce qu'ils vont jouer libérés, avec moins de pression. J'ai vu une équipe qui joue avec un système quand ils ont le ballon, un autre quand ils ne l'ont pas. Ils peuvent se créer beaucoup d'occasions », a prévenu l’ancien joueur de Manchester United, conscient que Leipzig n’a pas volé sa place dans le dernier carré.