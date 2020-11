PSG : Leipzig prévient Paris, il n'y aura pas 3-0

Dans : PSG.

Le RB Leipzig reçoit le PSG mercredi soir en Ligue des Champions. Julian Nagelsman va se servir de l'élimination en demi-finales de la dernière édition pour contrecarrer les plans de Thomas Tuchel.

Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions mercredi. Après leur victoire à Nantes, Thomas Tuchel et ses joueurs doivent se rendre à Leipzig lors de la 3e journée. L’objectif sera de boucler une deuxième victoire dans cette édition européenne, face à une formation que Paris a battue en demi-finales de la dernière édition. Julian Nagelsmann, l'entraîneur de la formation allemande, a déjà la tête à mercredi. Il s’est exprimé après la défaite (1-0) de ses hommes à Gladbach ce samedi. Le technicien compte se servir de l’élimination de la saison dernière pour bousculer les Parisiens.

« Nous savons aussi que nous sommes déjà sous pression en phase de groupes. Il faut gagner le match à domicile pour ne pas avoir cette méga-pression au match retour à Paris et plutôt mettre la pression de leur côté. Et puis nous avons tiré certaines leçons de la demi-finale », a-t-il déclaré. Pas effrayé, l’entraîneur allemand peut déjà se réjouir de l’absence de Neymar, blessé. De son côté, Leipzig a les armes pour faire tomber Paris. Son début de saison lui a donné beaucoup de confiance en Bundesliga. Il faut désormais réitérer ces performances face à de gros morceaux sur la scène continentale, ce que Christopher Nkunku et ses coéquipiers n’ont pas réussi à faire à Manchester United (défaite 5-0). L’enjeu de cette rencontre est crucial pour les deux équipes, une défaite viendrait fortement diminuer les chances de qualification pour la phase finale.