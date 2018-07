PSG : Le vrai prix de Cavani, un agent bien placé lâche l'info

Dans : PSG, Mercato.

En fin de saison dernière, Edinson Cavani avait affirmé qu’il souhaitait rester au Paris Saint-Germain. Tout en précisant que la décision ne lui appartenait pas.

Volontairement ou non, l’Uruguayen s’exposait forcément à des rumeurs de départ. C’est effectivement le cas depuis le début du mercato estival, et encore plus ces derniers jours avec les pistes du Real Madrid, qui ne laisserait pas l’attaquant insensible, et de Naples dont les supporters rêvent de son retour. Alors où jouera Cavani la saison prochaine ? A en croire l’agent Alessandro Canovi, souvent en contact avec le PSG, El Matador sera toujours Parisien.

« J’entends des chiffres erronés pour Cavani. J’ai de bonnes relations avec le PSG et je sais avec certitude qu’ils ne veulent pas le vendre, a démenti le représentant de Thiago Motta pour Marte Sport Live. Si c’était le cas, il ne coûterait pas moins de 70-80 millions d’euros. Tout cela sans compter le salaire de l’Uruguayen, largement hors d’atteinte du club napolitain. » Et ce n’est pas le président Aurelio De Laurentiis qui dira le contraire...