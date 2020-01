PSG : Le sponsor n°1 de Paris se mêle du mercato de Cavani !

Dans : PSG.

Pour la première fois, le Paris Saint-Germain a officiellement ouvert la porte à un départ d’Edinson Cavani au mois de janvier par le biais de Leonardo après la victoire parisienne à Lorient.

« Je ne suis pas certain que Cavani sera là en février. On a toujours dit la même chose pour Edinson Cavani. On espérait qu'il reste au PSG, mais il a demandé à partir. On étudie la situation » a commenté le directeur sportif parisien, qui aimerait conserver l’international uruguayen, mais qui ne souhaite pas non plus retenir contre son gré le meilleur buteur de l’histoire du club. Une situation délicate à gérer pour Paris, qu’un certain Sébastien Bazin a commenté sur Europe 1. Un homme qui compte dans la capitale puisqu’il s’agit tout de même du PDG de l’opérateur hôtelier AccorHotels, sponsor maillot n°1 de Paris.

« Les décisions ne me reviennent pas, je n’ai pas à entrer dedans. L’argent je le donne au Paris Saint-Germain et ils font ce qu’ils veulent avec. Edinson Cavani est une belle personne. Je préfère qu’il reste au PSG parce qu’il a fait passer, comme Zlatan Ibrahimovic, le club dans une autre dimension » a indiqué le PDG du sponsor, qui lâche environ 50 ME au Paris Saint-Germain chaque saison pour figurer sur les maillots du club parisien. Reste à voir comment le dossier Edinson Cavani sera géré par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, les seuls et uniques décideurs au PSG, dans la dernière ligne droite du mercato hivernal…