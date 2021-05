PSG : Le scoop du Brésil sur l'avenir de Neymar

Dans : PSG.

Selon la presse brésilienne, Neymar envisage de retourner au Brésil pour y terminer sa carrière après son contrat au PSG.

Après des semaines de suspens, le feuilleton Neymar a enfin pris fin samedi dernier. Courtisé par le FC Barcelone, le Brésilien a finalement officiellement prolongé avec le PSG jusqu'en 2025. Depuis son arrivée à Paris en 2017, pas un mercato ne se passe sans que des rumeurs ne l'envoient de nouveau à Barcelone. Il est vrai que le numéro 10 n'a jamais caché son envie d'évoluer à nouveau aux côtés de Lionel Messi. Maintenant que Neymar a prolongé au PSG, si ce duo devait se reformer, cela ne pourrait se passer que dans la capitale française, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi. Désormais lié avec Paris pour de nombreuses saisons, le milieu offensif ne devrait pas connaître de nouveau club en Europe. Et pour cause, le Brésilien a une destination en tête pour les dernières années de sa carrière.

Neymar de retour au Brésil en 2026 ?

Le média brésilien UOL révèle que Neymar a un plan bien précis pour la fin de sa carrière : retourner au Brésil. « Neymar a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 , mais a placé dans l’accord une clause pour avoir le droit de prolonger d’un an. Le choix sera fait par le joueur lui-même, qui fait désormais face à ce qu’il considère comme le dernier contrat majeur en Europe avant de revenir au Brésil pour la dernière étape de sa carrière. En 2026, Neymar aura 34 ans et aura passé neuf ans au PSG. Dans le plan esquissé par le joueur, le retour au football brésilien reste la priorité pour mettre fin à sa carrière. » Avant de rejoindre le FC Barcelone en 2013, Neymar avait fait les beaux jours de Santos, club avec lequel il avait disputé 225 matchs, marquant à 136 reprises mais surtout illuminé le championnat tout entier par ses dribbles chaloupés. Très attaché à l'image qu'il renvoie au Brésil, il ne serait pas étonnant de voir Neymar vouloir terminer sa carrière là où tout a commencé. Par le passé, d'autres légendes comme Ronaldo, Ronaldinho ou Romario étaient également revenues dans le championnat brésilien avant de mettre un terme à leur carrière.