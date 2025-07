PSG ‍: Le Real scandalise Paris avec cette offre délirante

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a des vues sur Rodrygo. Le club de la capitale veut tenter sa chance dans ce dossier XXL même si le Real Madrid ne fera aucun cadeau aux champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain est actuellement concentré sur sa Coupe du monde des clubs mais n'en oublie pas pour autant son marché des transferts estival. Le club de la capitale aimerait notamment renforcer son secteur offensif. Luis Enrique ne dira pas non à la venue d'un nouvel ailier. Mais ce dernier devra apporter une belle plus-value à son effectif. Ces dernières heures, la presse mercato fait état d'un intérêt fort du Paris Saint-Germain pour Rodrygo. Le Brésilien du Real Madrid perd en temps de jeu depuis quelque temps et ne serait pas contre un nouveau projet. Le PSG sera un club susceptible de l'intéresser. Problème, les Madrilènes ne feront aucun cadeau aux champions d'Europe.

Le Real Madrid met le PSG dans une situation embarrassante

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

D'après Fichajes, le PSG est bien un candidat crédible pour récupérer Rodrygo. Mais compte tenu des relations compliquées entre les deux formations, le Real Madrid a posé une condition aux pensionnaires du Parc des Princes pour lâcher l'ailier brésilien. Et cette condition s'appelle Vitinha. En effet, si Paris veut Rodrygo, alors le club parisien devra donner en échange le Portugais. De quoi rendre un deal impossible entre les deux équipes. Le PSG ne veut pas entendre parler d'un départ de son milieu de terrain, indiscutable dans le dispositif de Luis Enrique. Outre le PSG, Manchester City et Arsenal sont les deux autres formations chaudes pour s'offrir Rodrygo. Sauf surprise, Paris n'aura pas gain de cause pour le joueur de 24 ans au vu de ce que réclame son club pour le laisser filer en France.