Le PSG en larmes, le Real Madrid contacte Rodrigo Mora

Très intéressé par la pépite portugaise Rodrigo Mora, le PSG va devoir composer avec la concurrence du Real Madrid, bien décidé à jouer aussi sa carte à fond dans le dossier du milieu offensif du FC Porto.

Du haut de ses 18 ans, Rodrigo Mora s’impose déjà comme la pépite de demain au Portugal. Le milieu offensif du FC Porto sort d’une saison pleine malgré son jeune âge, avec 12 buts et 4 passes décisives en 40 matchs disputés toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, c’est le potentiel incroyable du natif de Custóias qui fait forte impression et qui a déjà retenu l’attention de Luis Campos. Le coordinateur sportif du PSG n’est jamais loin quand un crack explose dans son pays natal, comme il l’a prouvé ces derniers temps avec Nuno Mendes, Vitinha ou encore Joao Neves.

Depuis plusieurs semaines, Paris est à la manoeuvre dans ce dossier avec l’objectif de finaliser, à court ou moyen terme, la signature de Rodrigo Mora, dont la clause libératoire s’élève à 70 millions d’euros. Mais dans ce dossier, le Real Madrid rêve de perturber la tranquillité du Paris SG. Et pour preuve, le site Fichajes révèle que le club merengue est lui aussi très intéressé par la pépite du FC Porto. Après avoir doublé Paris pour Franco Mastantuono, recruté en provenance de River Plate en Argentine, le club présidé par Florentino Pérez se verrait bien refaire le coup, cette fois avec Rodrigo Mora.

Le Real Madrid s'attaque à Rodrigo Mora

Le média espagnol ajoute que concernant la pépite portugaise, le plan du Real Madrid serait de le recruter cet été avant de le prêter au moins une saison sans option d’achat dans un club qui lui permettrait d’avoir un temps de jeu important dans les mois à venir. Une stratégie différente de celle habituellement adoptée par le PSG, qui préfère garder ses jeunes joueurs quitte à ce qu’ils passent six mois ou un an sur le banc avant d’exploser, comme cela a par exemple été le cas avec Bradley Barcola pus Désiré Doué.

Le site Fichajes est par ailleurs très optimiste sur les chances du Real dans ce dossier, affirmant que « ce n’est qu’une question de temps avant que le jeune attaquant ne porte le maillot blanc ». Mais dans ce dossier où le PSG avait une longueur d’avance, on peut légitimement penser que Luis Campos est loin d’avoir dit son dernier mot et que tout reste encore possible.