PSG : Le Real Madrid à l’assaut de Kimpembe ?

Dans : PSG.

Le départ de Sergio Ramos au PSG laisse un grand vide au Real Madrid, qui s’active pour combler la perte de son capitaine historique.

Il est d’autant plus urgent pour le Real Madrid de recruter un défenseur central que l’avenir de Raphaël Varane s’écrit également en pointillés. En fin de contrat en juin 2022, l’international tricolore est courtisé par Manchester United et le Real Madrid ne s’opposera pas à son départ si celui-ci peut lui rapporter entre 40 et 60 ME. Le club merengue, qui s’est d’ores et déjà offert les services de David Alaba, est actuellement à la recherche d’un second défenseur central afin de compenser les départs. Et selon les informations obtenues par Don Balon, un taulier du PSG et de l’Equipe de France fait partie des pistes explorées par le Real Madrid. Prochainement en concurrence avec Sergio Ramos à Paris, un certain Presnel Kimpembe intéresse au plus haut point Carlo Ancelotti.

Le nouvel entraîneur du Real Madrid aimerait beaucoup recruter le Titi à Madrid, où il formerait une paire rugueuse et rapide avec un autre gaucher, David Alaba. Le média espagnol précise néanmoins que le Real aura très fort à faire pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Presnel Kimpembe. Et pour cause, si Leonardo s’est offert Sergio Ramos, c’est pour compter dans son effectif trois défenseurs de très haut niveau. Le PSG n’a donc aucun intérêt à vendre Presnel Kimpembe, dont le prix a été fixé à 45 ME par la direction sportive du club francilien. Reste maintenant à voir si le Real Madrid, qui s’apprête potentiellement à perdre Raphaël Varane, sera enclin à réinvestir la somme récupérée dans le cadre du transfert de l’ex-Lensois sur Presnel Kimpembe. Cela paraitrait étonnant, dans la mesure où le club de la Casa Blanca épargne au maximum dans le but ultime de recruter un autre Parisien, à savoir Kylian Mbappé.