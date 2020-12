PSG : Le Real choqué par Mbappé, il n’a rien vu venir

Dans : PSG.

Annoncé comme une évidence même quand il venait de signer au PSG, le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid prend du plomb dans l’aile.

Et au sein de la Maison Blanche, on a vraiment du mal à y croire. Quitte à se brouiller avec Zinedine Zidane, Florentino Pérez avait décidé de ne pas dépenser un seul centime l’été dernier, afin de se remplir les poches pour attaquer l’opération Mbappé en juin 2021. Mais comme le révèle Don Balon, le président madrilène est en train de réaliser que le clan Mbappé ne répond pas comme il l’aurait souhaité. Alors qu’à cette période de l’année, si aucune négociation n’a bien évidemment lieu, les intérêts mutuels peuvent déjà être échangés discrètement, la Maison Blanche n’a absolument rien vu venir. Et le silence radio du numéro 7 du PSG laisse même penser qu’il est plus favorable à une prolongation de contrat avec une énorme augmentation salariale au Paris SG, qu’à une arrivée au Real Madrid.

Pire, à Santiago Bernabeu, on estime que le champion du monde 2018 se complait à voir le Real Madrid lui faire la cour, mais uniquement dans le but de mieux prolonger au PSG, avec les conditions qui vont avec. Si Nasser Al-Khelaïfi doit évidemment jouer serré pour conclure ce nouveau contrat avant le mercato estival, le président parisien peut aussi savourer ce changement de situation. Pour une fois que cela va dans son sens, le dirigeant qatari entend bien conserver le génie français tout en mettant le Real Madrid KO. Un coup double qui aurait du retentissement en Europe, où le PSG a souvent été considéré comme un joueur incapable de prolonger ses plus grandes stars avant la fin de leur contrat.