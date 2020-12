PSG : Kylian Mbappé à Madrid, il exige une patience de fer

Dans : PSG.

Depuis près de deux ans, le Real Madrid courtise avec assiduité Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Priorité de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole, le buteur de l’Equipe de France est également un objectif de Florentino Pérez. Et pour cause, le président du Real Madrid est conscient du potentiel sportif mais également marketing de Kylian Mbappé, qui bat tous les records de précocité du haut de ses 21 ans. Néanmoins, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre le PSG et le club de la Casa Blanca, le Qatar n’ayant aucunement l’intention de se séparer de celui qui est considéré en interne comme la future star du football mondial. C’est dans ce contexte que le Real Madrid doit s’armer de patience selon Christian Karembeu, ancien joueur de l’Equipe de France… et des Merengue.

« C'est un rêve mais nous devons attendre. Les supporters madrilènes attendent Kylian depuis un an ou deux. Il n'est pas encore venu. C'est la même chose pour Paul Pogba » a commenté le champion du monde dans une interview accordée à Stats Perform News, avant de poursuivre. « Aujourd'hui, Kylian doit décider de ses objectifs et de ses plans, s'il veut aller au Real Madrid ou rester à Paris. La 'Casa Blanca' est éternelle. Les joueurs peuvent aller et venir, mais le Real est immortel ». Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé l’été prochain entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé. Tout dépendra de la volonté du joueur de prolonger ou non dans la capitale française. En cas de refus, nul doute que le PSG ouvrira malgré lui la porte à un transfert de son prodige tricolore…