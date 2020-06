PSG : Le Qatar nargue Neymar, par ici la sortie !

Dans : PSG.

Le Qatar se sent en position de force dans le dossier Neymar, et en profite pour faire passer un message adressé à toute la planète football au nom du PSG.

Dans l’univers du football, il n’y a pas que les matchs qui permettent des retournements de situation. Sur le marché des transferts, il y a parfois de belles surprises. Il y a un an, Neymar commençait un bras de fer XXL avec le PSG pour retrouver le FC Barcelone, qu’il avait quitté deux ans plus tôt. Le Paris SG ne s’était pas dégonflé, acceptant de laisser partir le Brésilien à condition que le club catalan allonge les millions, et approche des 200 ME pour son transfert. Cela n’a jamais eu lieu et l’ancien prodige de Santos a fini par se remettre au travail. Quelle sera la suite pour cet été ? A priori, le Barça n’a toujours pas les moyens de faire venir Neymar, même si ce transfert devait se boucler à une somme proche de 160 ME. Une situation dont les dirigeants parisiens ont parfaitement conscience.

Ainsi, selon L’Equipe, l’Emir du Qatar, qui suit le dossier du Brésilien de très près depuis Doha, est plus que jamais en position de force. Il en a encore profité récemment puisque, pendant l’hiver, il a fait savoir que Neymar avait parfaitement le loisir de retourner au FC Barcelone l’été prochain, qu’il n’était pas « intransférable » du tout. Une manière de savourer sa revanche pour l’Emir du Qatar, qui avait été furieux de voir l’ingratitude de sa star avec cette demande de départ après deux saisons principalement marquées par des blessures. Avec la crise financière actuelle, et en prenant en compte l’énorme salaire de Neymar, les dirigeants parisiens ne prennent pas beaucoup de risques en laissant la porte réellement ouverte à un transfert. Une manière aussi pour le PSG d’affirmer son autorité sur le marché, même si cela fait désormais quelques temps qu’elle se fait respecter.