PSG : Le Qatar contraint de choisir entre Mbappé et Tuchel

Remplacé par Thomas Tuchel à 20 minutes de la fin du match contre Montpellier samedi après-midi (5-0), Kylian Mbappé a affiché publiquement ses désaccords avec le coach du PSG.

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas sur la même longueur d’ondes que Thomas Tuchel. Mais cet incident pourrait être celui de trop, celui du divorce entre les deux hommes. Car selon les informations du Parisien, Mbappé et Tuchel se sont retrouvés dimanche matin dans l’intimité du Camp des Loges… et les relations étaient encore fraîches et tendues. L’incompréhension entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel persiste dangereusement pour le Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’en interne, l’ancien buteur de l’AS Monaco estime que les actes de Thomas Tuchel ne sont pas en adéquation avec le discours de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaitent faire de Kylian Mbappé l’icone du projet, quand Thomas Tuchel le gère comme un joueur lambda notamment au niveau de son temps de jeu.

Dans son édition du jour, le quotidien francilien évoque que l’objectif de Thomas Tuchel est de compter sur un Kylian Mbappé au top de sa forme face au Borussia Dortmund, raison pour laquelle il a été préservé à Pau en Coupe de France avant de ne disputer que 68 minutes face à Montpellier. Une gestion des temps de jeu qui déplaît à Kylian Mbappé, au point que son éventuelle prolongation de contrat avec le PSG pourrait être mis entre parenthèses. Et pour cause, le Paris Saint-Germain a engagé un processus de prolongation, sous l’impulsion de l’Emir du Qatar. Mais pour le média, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé ne souhaitera pas poursuivre son aventure au PSG si Thomas Tuchel est toujours aux manettes la saison prochaine. En interne, il faudra donc vraisemblablement trancher entre le coach allemand et l’attaquant de 21 ans dans les prochaines semaines…