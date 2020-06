PSG : Le prix de cette cible du mercato monte à 25 ME

Dans : PSG.

Le départ de Thomas Meunier ne faisant plus l’ombre d’un doute, le PSG doit se pencher sur le recrutement d’un latéral droit au mercato.

Plusieurs cibles ont été évoquées à ce poste comme celles menant par exemple à Hamari Traoré (Rennes) ou encore à Adam Marusic (Lazio Rome). Aux Pays-Bas, on évoque également avec insistance l’intérêt du Paris SG pour Sergino Dest, arrière droit de 19 ans formé à l’Ajax Amsterdam et qui jouit d’une très belle cote sur le marché des transferts à travers l’Europe. En ce début de semaine, le Voetbal International a fait un tour d’horizon de ce dossier et pour le Paris Saint-Germain, de nouveau cité comme un sérieux prétendant à la signature de Sergino Dest, il est clair que la concurrence sera rude.

Le média indique en effet que le FC Barcelone, qui pourrait sacrifier Nelson Semedo afin de renflouer ses caisses, observe avec une très grande attention les performances de ce latéral technique et offensif. Le Bayern Munich, qui souhaite apporter une réelle concurrence à Benjamin Pavard la saison prochaine, est également sur les rangs. Et il semblerait que devant tant de courtisans pour son latéral droit, l’Ajax Amsterdam se montre de plus en plus gourmande. Il y a quelques semaines, c’est un prix entre 15 et 20 ME qui était évoqué pour le transfert de Sergino Dest. Désormais, c’est une somme plus proche de 25 ME que le demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2018 réclamerait pour Sergino Dest. Un prix qui commence à devenir conséquent pour un latéral de 19 ans encore inexpérimenté. Aux dirigeants du PSG de juger s’il s’agit du juste prix ou non…