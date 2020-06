PSG : Paris prêt à poser 20 ME sur Dest, c’est chaud !

Dans : PSG.

Tandis que le départ de Thomas Meunier est acté et que l’avenir de Colin Dagba est encore incertain, le PSG prospecte au poste de latéral droit.

Les noms d’Adam Marusic et d’Hamari Traoré ont filtré ces derniers jours. Mais en parallèle, le Paris Saint-Germain explore également la piste menant à Sergino Dest, ce jeune défenseur américain évoluant à l’Ajax Amsterdam. En ce début de semaine, l’intérêt du PSG pour la pépite du champion des Pays-Bas en titre est confirmée par France Football. Et visiblement, Leonardo est motivé comme jamais à l’idée de recruter Sergino Dest puisque le site de l’hebdomadaire affirme que le club de la capitale est prêt à poser 20 ME sur la table pour rafler la mise et recruter le latéral très offensif de 20 ans.

Financièrement, l’opération ne semble pas injouable pour le Paris Saint-Germain. En revanche, il faudra se montrer très convaincant pour attirer Sergino Dest dans les filets parisiens, car le joueur est suivi par de nombreuses écuries… et pas des moindres. En effet, FF indique que le Bayern Munich, qui cherche un sérieux concurrent à Benjamin Pavard pour la saison prochaine, est également très chaud dans ce dossier. Reste maintenant à voir comment évoluera la piste Sergino Dest, lequel voit d’un très bon œil l’intérêt du PSG selon son entourage. Néanmoins, rien n’est encore acté puisque malgré un fort intérêt et une volonté de frapper fort pour le recruter, le Paris Saint-Germain, qui a bouclé dimanche la signature de Mauro Icardi n’a pas encore dégainé d’offre officielle pour recruter le défenseur de l’Ajax Amsterdam.