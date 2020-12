PSG : Le pire Paris depuis 2009, c'est maintenant !

Dans : PSG.

Une nouvelle fois battu en Ligue 1 face à l'OL dimanche soir, le Paris Saint-Germain affiche son pire bilan depuis 2009.

Alors qu'on pensait la saison du PSG lancée après la qualification pour les huitième de finale de la Ligue des Champions ponctuée par une performance XXL face à Başakşehir, les Parisiens ont été surpris au Parc des Princes face à Lyon. Auteurs d'un match médiocre, les champions de France en titre ont logiquement été battus par des Lyonnais conquérants. Cette saison, le PSG a perdu contre Monaco, Marseille et Lyon, soit trois grosses équipes du championnat. Avec quatre défaites en Ligue 1, c'est le pire bilan depuis 2009 ! Ces contre-performances placent les Parisiens à la 3e place du classement, avec deux matchs de plus que l'Olympique de Marseille, qui a la possibilité de passer devant en cas de bons résultats lors de ses deux matchs en retard.

Autre statistique inquiétante, Paris a déjà perdu 6 rencontres toutes compétitions confondues (les 4 en championnat ainsi que face à Leipzig et Manchester United en C1). L'an passé, les Parisiens avaient perdu 6 fois... dans toute la saison ! À moins de faire un parcours parfait jusqu'à la fin de la saison, les hommes de Thomas Tuchel auront donc perdu plus de match cette saison. Alors que le tirage au sort de la Ligue des Champions n'a pas épargné le club, opposé au FC Barcelone en février et mars prochain, le PSG devra rapidement trouver les solutions pour retrouver la solidité qui faisait sa force lors du Final 8 du mois d'août, sous peine de vivre une saison galère.