PSG : Le patron à Paris c’est Neymar, pas Mbappé

Dans les jours à venir, le Paris Saint-Germain va officialiser la prolongation du contrat de Neymar.

Comme un poisson dans l’eau au PSG après une adaptation difficile, le Brésilien va s’engager pour quatre années supplémentaires en faveur du club francilien. Une grande nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, bien conscients qu’ils ont beaucoup plus de chances de remporter la Ligue des Champions avec l’ancienne star du FC Barcelone qu’en son absence. En attendant de savoir si Kylian Mbappé imitera son coéquipier, Ander Herrera a été invité à s’exprimer sur les deux attaquants du Paris Saint-Germain sur l’antenne de la Cadena SER. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international espagnol n’a pas manié la langue de bois, définissant clairement la hiérarchie entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

« Neymar, il y a deux ans, ça parlait tous les jours de son envie de revenir au Barça. Mais à partir de septembre-octobre (2019), j’ai vu un Neymar très impliqué. Son objectif était de gagner tous les titres. On a failli gagner les cinq, parce qu’on a perdu la finale de la Ligue des champions. J’ai vu qu’il avait ‘pris le drapeau du projet’. Il se sent important, apprécié. Je crois qu’il profite chaque jour. Ça se passe bien. On a un groupe sain, on rit beaucoup. C’est plus facile quand on a quelqu’un comme lui, qui fait tellement la différence, qui est tellement heureux » explique le milieu de terrain du Paris Saint-Germain avant de comparer le Brésilien et Kylian Mbappé.

« Neymar est un leader naturel. Il prend le ballon, vient le chercher, porte l’équipe sur son dos. Kylian est très jeune, c’est un crack. Il sera l’un des meilleurs joueurs de la prochaine décennie. Je crois qu’il ne faut pas l’obliger à porter le projet. Mais concernant les contrats, les rumeurs, je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Quoi que je dise, ça sera dans tous les titres. Je préfère me concentrer sur les matchs qui viennent ». Des propos qui flatteront sans aucun doute l’ego de Neymar, plus que jamais mis en avant comme le principal leader du Paris Saint-Germain, alors qu’un doute persiste sur l’avenir de Kylian Mbappé, toujours considéré comme le petit jeune de la bande par Ander Herrera…