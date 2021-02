PSG : Fumée blanche, Neymar fait monter la sauce

Dans : PSG.

En début de semaine, la presse brésilienne a confirmé la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain.

Rapidement, les médias français ont confirmé l’information selon laquelle Neymar allait s’engager pour quatre années supplémentaires en faveur du PSG. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale, en passe de boucler un premier dossier épineux à cinq mois du mercato estival. En attendant un éventuel accord avec Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo peuvent se féliciter de conserver au club la star n°1 du projet, recrutée pour 222 ME en provenance du FC Barcelone il y a trois ans et demi. Et si l’officialisation se fait attendre, il ne s’agit plus que d’une question de jours désormais.

Et pour cause, Neymar a d’ores et déjà commencé à faire monter la sauce sur ses réseaux sociaux. Via son compte Twitter, le n°10 du Paris Saint-Germain a posté un message sans équivoque, confirmant l’imminence de sa prolongation de contrat. « Je t’aime PSG » a purement et simplement posté l’international auriverde, loin d’être coutumier de ce genre de déclaration. Il y a moins d’une semaine, Neymar expliquait sur l’antenne de TF1 qu’il se sentait comme chez lui à Paris, après une adaptation très difficile, de nombreuses polémiques extra-sportives et des blessures à répétition. « Ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG » expliquait notamment Neymar, plus Parisien que jamais et qui entend bien le prouver dès dimanche en brillant lors du Classico très attendu entre le PSG et Marseille à l’Orange Vélodrome.