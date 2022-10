PSG : Le grand ras-le-bol de Christophe Galtier

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est au coeur d'une série de matchs bien chargée, et se concentre sur la rencontre de dimanche face à l'OM. Mais c'est très difficile selon Christophe Galtier, agacé par les questions des médias sur les polémiques autour du club en conférence de presse.

Un match pour la première place en Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne, et désormais une rencontre pour la première place de Ligue 1 face à l’OM, le programme du PSG est musclé. Et malgré la série en cours de trois matchs sans victoire (trois nuls), ce n’était clairement pas la forme physique ou le niveau de performance des joueurs et de l’équipe qui était au coeur des préoccupations. Christophe Galtier a en effet affronté la presse ce vendredi, et les interrogations se portaient sur l’actualité extra-sportive. Entre les révélations de Médiapart, les comptes dans le rouge vif, les querelles internes, l’arrivée d’un émissaire de l’Emir du Qatar pour mettre de l’ordre ou la soudaine volonté de départ de Kylian Mbappé, le PSG marche sur des chardons ardents.

🎙 Christophe Galtier : « Depuis #PSGSLB, tous mes joueurs se sont plongés très rapidement vers le match suivant contre Marseille. » #PSGOM I #PSGLivehttps://t.co/Yv3WR3Magv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 14, 2022

Récemment, l’entraineur du PSG avait pris la parole pour défendre Mbappé, et reconnaitre que la situation en ce qui concerne la position sur le terrain pouvait en effet ne pas lui plaire. Au point de bouder et de le faire savoir avec quelques messages subliminaux sur les réseaux sociaux ? Le technicien français avait tenté de calmer les choses mais ce vendredi, il s’est passablement agacé de constater que le sportif passait totalement au second plan à Paris alors qu’un match face à l’OM arrive.

Au PSG ce n'est pas pire qu'ailleurs

« La première des choses c'est qu'il faut avoir de la maîtrise, de l'expérience et un certain âge pour gérer au mieux tout cela. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne me parlez jamais football. Je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier et heureux, et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1m30 de football sur une conférence de 10 minutes. Et quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire, vous dites le contraire. Je vous dit que ça se passe bien, qu'ils sont solidaires et vous écrivez le contraire. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs. Sur Kylian, il y a eu des rumeurs sorties l'après-midi du match, Kylian a eu la meilleure des réponse, il a été performant, le meilleur homme du match. Moi, j'ai plein de défauts, mais je suis très honnête, je ne vous mens pas. Pour vous répondre sur Kylian, non je n'ai pas parlé de la rumeur, j'ai vu Kylian très sérieux dans la préparation, très investi », a lancé l’entraineur du PSG, pour qui il n’y a pas de souci majeur au sein du secteur sportif.

Et Christophe Galtier de conclure son allocution en s’adressant aux médias qui suivent le PSG. « Je vous fais pas la morale mais on pourrait peut-être recentrer la conf sur le sportif. Cela se passe bien dans le vestiaire. On se fait peut-être pas des bisous tous les jours mais ça se passe très bien. Et mieux qu’ailleurs », a souligné l’entraineur parisien, bien placé pour rappeler que les problèmes entre joueurs d’un même effectif sont légion courante dans le football, et ce quel que soit le niveau pratiqué.