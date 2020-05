PSG : Le grand Neymar a disparu, il sait pourquoi

Dans : PSG.

Avant de signer à Paris en provenance de Barcelone, Neymar était tout proche d’égaler les monstres que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

C’est précisément pour sortir de l’ombre de l’Argentin et espérer obtenir le Ballon d’Or que l’international auriverde a rejoint Paris. Malheureusement pour les supporters franciliens, Neymar n’a jamais affiché avec le PSG le niveau stratosphérique qu’il avait atteint au sein de la « MSN » du Barça. La faute à ses partenaires du Paris SG ? Ce serait trop facile selon Benjamin Nivet, lequel a avancé une autre explication dans l’émission 100 % Ligue 1 de Radio VL. Pour l’ancien capitaine de Troyes, c’est plutôt le comportement de Neymar qui a changé depuis son arrivée en France, et qui le pénalise avec notamment un jeu bien trop individualiste par moment.

« Si ça n’apporte pas à l’équipe, c’est en trop. Par moments, Neymar en a trop rajouté du coup ça a porté préjudice à son équipe. Alors que quand il joue dans la simplicité, qu’il joue juste, avec des dribbles, qu’il apporte à l’évolution du jeu, là c’est intéressant. Je préfère largement le Neymar que j’ai connu à Barcelone, sur le côté gauche. Je pense qu’il avait des directives. Mais c’est un joueur intrinsèquement énorme. Ça va trop vite, en un-contre-un, Neymar élimine qui il veut. C’est impressionnant. Mais c’est dommage qu’il en rajoute trop dans son jeu. Dans les grands matchs, il est souvent bien dans son match. Il a trop de liberté à Paris ? Peut-être oui. Alors qu’à Barcelone il y avait Messi et Suarez, ce trio marchait très fort. Le Neymar de Barcelone était beaucoup plus fort que celui du PSG » a expliqué Benjamin Nivet, pour qui le n°10 du PSG a toutes les cartes en main afin de redevenir l’un des trois meilleurs joueurs du monde à l’avenir. Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et les supporters parisiens n’attendent que ça…