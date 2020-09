PSG : Areola prêt à dire oui à Rennes faute de mieux ?

Dans : PSG.

Edouard Mendy convoité par Chelsea, le Stade Rennais songe sérieusement à Alphonse Areola pour le remplacer au mercato.

Voilà un secteur de jeu dans lequel Florian Maurice ne pensait pas avoir beaucoup de travail cet été. Mais visiblement, l’ancien patron de la cellule de recrutement de l’OL va être contraint de gérer le poste de gardien de but à Rennes en ce mois de septembre. Et pour cause, un an seulement après son arrivée en provenance du Stade de Reims, Edouard Mendy a de bonnes chances de quitter Rennes. Sollicité par Chelsea, qui le piste en raison du tarif jugé trop élevé pour recruter l’international tricolore du LOSC, Mike Maignan, le gardien rennais n’est évidemment pas insensible à l’intérêt des Blues de Frank Lampard à son égard.

Pour l’heure, il n’existe pas le début d’un accord entre Rennes et Chelsea. Mais au vu de l’impressionnante puissance financière affichée par le quatrième de Premier League depuis le début du mercato (Ziyech, Chilwell, Havertz, Thiago Silva, Werner), on peut clairement penser qu’un terrain d’entente sera trouvé, probablement aux alentours de 20 ME. Pour compenser numériquement et qualitativement le départ de son gardien titulaire, le Stade Rennais veut frapper un gros coup. C’est ainsi que selon les informations du journal L’Equipe, la piste Alphonse Areola (PSG) a bien été activée. Et si le gardien des Bleus souhaitait prioritairement rejoindre la Premier League, il pourrait se laisser tenter par la perspective d’être titulaire dans un bon club de Ligue 1, de surcroît qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. De son côté, le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas à un nouveau prêt de son gardien, à condition bien sûr que Rennes soit dans la capacité de prendre en charge la majorité du salaire d’Alphonse Areola. Reste maintenant à voir comment ce dossier, conditionné à la vente de Mendy à Chelsea, évoluera dans les jours à venir…