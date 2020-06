PSG : Le dossier Bennacer prend feu, Paris transpire

Dans : PSG.

Le PSG souhaite impérativement renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato et pour ce faire, Leonardo aimerait recruter Milinkovic-Savic et Bennacer.

Assurément, le directeur sportif de Paris frapperait un grand coup sur la planète football en s’offrant le Serbe de la Lazio Rome et l’Algérien du Milan AC, même si Idrissa Gueye pourrait faire les frais de ce double deal. En ce qui concerne « SMS », le PSG ne souhaite pas débourser plus de 60 ME quand les dirigeants de la Lazio Rome attendent au minimum 80 ME. La situation est différente dans le dossier Ismaël Bennacer, avec une concurrence de plus en plus accrue. Car désormais, il n’y a plus seulement Manchester City qui semble prêt à faire de l’ombre à Paris…

Le Real et Manchester United sur les rangs

Selon les informations obtenues par Foot Mercato, le Real Madrid, « fort d’un contact privilégié avec l’agent du joueur », s’est récemment renseigné. Zinedine Zidane apprécie le profil du joueur qu’il pourrait tenter de recruter si jamais il échouait dans le dossier Eduardo Camavinga. Par ailleurs, Manchester United est également en train de faire irruption pour recruter Ismaël Bennacer. Cette fois, c’est le site Sempre Milan qui se fait écho de l’intérêt des Red Devils, qui pourraient poser les 50 ME réclamés par le club lombard sur la table afin de rafler la mise. Autant dire que pour le PSG, tout se complique pour recruter Ismaël Bennacer quand on sait que Leonardo ne souhaitait pas miser plus de 30 ME sur l’international algérien, meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019. L’avenir du natif d’Arles semble en tout cas s’écrire bien loin de l’AC Milan, et il aura l’embarras du choix au mercato estival.