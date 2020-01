PSG : Le coup de pression de Neymar pour sa prolongation

Dans : PSG.

Très en jambes et inspiré ballon au pied ces dernières semaines, Neymar se réserve le droit de tout remettre en cause pour son avenir au PSG.

En effet, le numéro 10 parisien est connu pour son talent et sa capacité offensive hors du commun, mais sa fragilité physique également. Ces deux dernières années, il n’a pas pu aider le PSG à défendre ses chances en Ligue des Champions en raison de deux sérieuses blessures. En conséquence, le Brésilien a demandé à quitter le Paris SG, estimant que ce passage dans la capitale française nuisait à sa carrière. Barcelone n’ayant pas eu les moyens de le faire venir, le « Ney » est resté pour regagner le coeur des supporters. Et même aller plus loin puisqu’il serait ouvert à une prolongation de contrat désormais.

Un changement de cap apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, mais qui reste à prendre avec d’énormes pincettes. En effet, selon ESPN, tout pourrait très rapidement être remis en cause si jamais le PSG connaissait un nouvel échec en Ligue des Champions. Le champion de France, qui ne parvient plus à passer le cap des 1/8e de finale, décevrait s’il n’atteignait pas au moins le dernier carré cette saison. Et Neymar en tirerait les conséquences en demandant à nouveau un départ au mois de juin s’il devait continuer à penser que Paris ne peut pas lui offrir de quoi briller en Ligue des Champions. Autant dire que cela met encore plus la pression sur le PSG pour son parcours européen, mais démontre aussi que Neymar, malgré ses relations réchauffées récemment, n’est pas encore décidé à confier aveuglement la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain.