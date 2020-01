PSG : Prolonger à Paris ? Neymar demande à Barcelone

Dans : PSG.

Désireux de quitter à tout prix le PSG il y a six mois, Neymar est désormais pressenti pour entamer des discussions afin de prolonger avec le champion de France.

Une issue certes encore très lointaine, mais qui montre que les choses ont beaucoup changé pour le Brésilien, conspué et insulté lors du premier match de la saison par ses propres supporters. Depuis, sportivement, le numéro 10 du PSG est impeccable, et dans l’attitude, il fait aussi des efforts sur le terrain et en dehors pour se faire pardonner. Mais de là à envisager une prolongation de contrat, il ne faut pas exagérer. C’est ce qu’a tenu à faire comprendre Shaka Hislop, ancien gardien de but anglais et trinidéen et désormais consultant pour ESPN, pour qui c’est toujours le FC Barcelone qui a la priorité de Neymar.



« Le club va forcément essayer de prolonger le contrat de Mbappé, car tout le monde sait que le Real Madrid le veut et va commencer à faire le forcing pour le récupérer, l’été prochain ou celui d’après. Alors peut-être que Neymar voit une porte s’ouvrir, et se dire qu’il peut devenir le roi de Paris comme il pensait l’être en arrivant, s’il prolonge et reste au Parc des Princes. Mais quand on repense à ce qu’il s’est passé l’été dernier, on a du mal à croire qu’une prolongation peut vraiment être signée. Le PSG peut toujours faire une offre, mais Neymar va vouloir avant tout ça, savoir si le FC Barcelone le veut toujours. Ce sera sa priorité avant de discuter d’une prolongation », a confié celui qui faut le dernier rempart de Newcastle ou West Ham. Une preuve que tout n’est pas oublié de l’été dernier agité.