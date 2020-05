PSG : Le confinement transforme Di Maria, sa femme craque

Dans : PSG.

Il y a précisément six semaines, la femme d’Angel Di Maria confiait que l’attaquant du PSG vivait très mal le confinement imposé afin de lutter contre le Covid-19.

Visiblement, c’est avec un grand soulagement que la famille Di Maria attend la date libératrice du 11 mai 2002. Et pour cause, Jorgelina Cardoso a indiqué à la télévision argentine que le milieu offensif du Paris Saint-Germain vivait toujours aussi mal cet isolement forcé et l’arrêt des compétitions de football. A tel point que l’ancien joueur du Real Madrid a adopté au cours des dernières semaines un comportement particulièrement inquiétant selon sa femme, laquelle est clairement sur le point de craquer devant une telle situation.

« J'ai Angel à la maison tous les jours, c'est terrible. Il est silencieux et se promène dans la maison. Je lui demande ce qu'il fait et il me dit qu'il marche, qu'il ne sait pas quoi faire » a indiqué Jorgelina Cardoso à l’émission Los Ángeles de la Mañana, avant de conclure. « Je voudrais qu'il ait plus de caractère, qu'il réagisse ou qu'il réponde... Sur le terrain, il a du caractère, oui, mais là... Je deviens folle, je suis vraiment folle ». En dépit du déconfinement qui débutera le 11 mai prochain, Angel Di Maria devrait malheureusement tourner en rond encore longtemps. Car selon les informations du Parisien, les joueurs du Paris Saint-Germain ne devraient pas reprendre le chemin de l’entraînement collectif avant le mois de juin. En attendant, le staff de Thomas Tuchel continue d’adresser quotidiennement un programme individualisé aux joueurs afin de les maintenir en forme. Pour rappel, le champion de France 2020 espère pouvoir défendre ses chances en Ligue des Champions en août prochain. En espérant que les conditions sanitaires permettront à l’UEFA d’organiser la fin de la compétition au cœur de l’été, bien évidemment à huis clos.