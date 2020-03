PSG : Di Maria en pleine déprime à cause du confinement ?

Dans : PSG.

Contrairement à Neymar, Thiago Silva, Keylor Navas ou Edinson Cavani, Angel Di Maria a décidé de rester en France durant la période de confinement.

Toutefois, le milieu offensif du PSG semble très mal vivre la situation. Privé de football et dans l’obligation de rester confiné, comme la moitié de l’humanité, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, Angel Di Maria n’est pas loin de la déprime. Il ne va « pas bien » selon sa femme Jorgelina Cardoso, qui a raconté le quotidien du couple à Paris en cette période très délicate dans une interview accordée à l’émission de télévision argentine Telefe.

« Je suis avec les filles toute la matinée parce qu’elles suivent leur enseignement à distance via internet. Je lui laisse un moment (à Angel Di Maria) avec elles dans l’après-midi. Il ne peut plus supporter ce confinement. Mais la seule chose que nous pouvons faire est de rester à l’intérieur pour que ça se termine rapidement » a indiqué la femme de la star du PSG. Également interrogé, Angel Di Maria s’est tout simplement dit effrayé par la situation. « Ce que nous vivons actuellement, c’est complètement fou. Nous sommes isolés. Cela fait 14 jours que nous sommes à l’intérieur, 12 depuis que le président de la République a prononcé la quarantaine. Nous ne sommes sortis qu’une seule fois pour aller au supermarché. Nous essayons de rester à la maison pour ne pas l’attraper. Nous avons de très jeunes filles. La situation est effrayante ». Comme l’ensemble des personnes résidentes en France, Angel Di Maria et sa femme ne sont pas au bout de leur peine puisque le confinement durera au minimum jusqu’au 15 avril.