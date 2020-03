PSG : Le Clasico Real-Barça, ce sera bientôt Neymar vs Mbappé

Dans : PSG.

Le mercato estival est encore loin mais sans aucun doute, il sera agité pour les deux stars du Paris Saint-Germain, à savoir Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG aimerait prolonger les contrats de l’international brésilien et du champion du monde français, mais la tâche s’annonce particulièrement délicate. Effectivement, il ne serait pas surprenant de voir le FC Barcelone revenir à la charge pour Neymar tandis que, ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue sur le marché des transferts. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’apprêtent donc à être massivement attaqués au mercato, une tendance confirmée par le journaliste du quotidien Sport, Guillem Balague.

« Quelles seront les futures stars du Clasico Real Madrid-FC Barcelone ? Je dirais sans doute Kylian Mbappé et Neymar. Neymar est un objectif pour le FC Barcelone au mercato tandis que le Real Madrid souhaite absolument obtenir le renfort de Kylian Mbappé » a confirmé le journaliste, pour qui il ne fait aucun doute que les deux géants d’Espagne vont attaquer le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Toutefois, il est pour l’heure difficile de savoir si les deals ont des chances d’aboutir. D’un côté, le FC Barcelone manque cruellement de liquidités et aura bien du mal à convaincre financièrement le Paris Saint-Germain de lâcher Neymar. D’un autre côté, le Real Madrid entretient d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, et a déjà annoncé qu’il ne souhaitait pas rentrer frontalement en conflit avec le PSG pour Kylian Mbappé, à tel point que le club de la Casa Blanca serait prêt à attendre l’été 2021 pour le Français. Assurément, ces deux feuilletons animeront tout de même le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain…