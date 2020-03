PSG : Mbappé ou Sterling, le Real Madrid prêt à frapper !

Dans : PSG.

Le mercato estival approche et du côté du Real Madrid, il promet d’être animé en raison des difficultés rencontrées en attaque ces dernières semaines. Et on parle de Mbappé.

Assurément, le Real Madrid va faire sauter la banque pour recruter un ou deux joueurs offensifs lors du prochain mercato estival. L’idée est d’offrir à Karim Benzema un ou deux futurs compères d’attaque, histoire de redynamiser une équipe un brin vieillissante, responsabilité encore trop importante pour les jeunes espoirs Rodrygo et Vinicius Junior. Dans cette optique de renforcer l’attaque madrilène avec une star internationale, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue. Une information confirmée ce dimanche par le média El Gol Digital, qui indique que l’attaquant du Paris Saint-Germain est « le premier sur la liste » de Florentino Pérez et de Zinedine Zidane. Toutefois, le Real Madrid ne considère pas acquise la signature du natif de Paris.

Loin de là même, le Qatar n’ayant aucunement l’intention de lâcher Kylian Mbappé dès l’été 2020. C’est ainsi que selon les informations du média espagnol, le Real Madrid songe de plus en plus à Raheem Sterling, brillant avec Manchester City… contre le Real, justement, mercredi soir en Ligue des Champions à Santiago Bernabeu. Pour la publication espagnole, une éventuelle signature de Raheem Sterling lors du mercato de l’été 2020 sera bien plus simple à boucler que celle de Kylian Mbappé. Notamment car Manchester City est plus que jamais dans le viseur de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. De son côté, le joueur serait emballé par l’idée de rejoindre le Real Madrid, pour la simple et bonne raison qu’il refuse de rester à Manchester City, si l’interdiction de disputer les compétitions européennes pendant deux ans venait à se confirmer. Reste à voir comment évoluera la réflexion du Real Madrid lors du prochain mercato, alors que les pistes se multiplient (Sancho, Haaland) pour renforcer l’attaque même si le rêve absolu reste Kylian Mbappé.